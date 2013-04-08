В Волынской епархии отслужили социальную литургию для инвалидов

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Волынского и Луцкого Нифонта в Свято-Николаевском храме города Киверцы (Волынская область) была отслужена социальная литургия, — сообщает сайт Волынской епархии.

На богослужении присутствовали люди, неспособные самостоятельно передвигаться, с нарушениями зрения и слуха, не способные разговаривать. Для глухонемых на протяжении службы осуществлялся сурдоперевод.

Доставку в храм инвалидов и развоз их по домам обеспечил «школьный автобус».

Большую помощь в организации социальной литургии оказали члены православной молодежной организации «К.Р.О.К.».

ПРАВМИР