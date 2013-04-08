В Волынской епархии отслужили социальную литургию для инвалидов
03:19, 08 апреля 2013Православие
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В Свято-Николаевском храме г. Киверцы
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Волынского и Луцкого Нифонта в Свято-Николаевском храме города Киверцы (Волынская область) была отслужена социальная литургия, — сообщает сайт Волынской епархии.
На богослужении присутствовали люди, неспособные самостоятельно передвигаться, с нарушениями зрения и слуха, не способные разговаривать. Для глухонемых на протяжении службы осуществлялся сурдоперевод.
Доставку в храм инвалидов и развоз их по домам обеспечил «школьный автобус».
Большую помощь в организации социальной литургии оказали члены православной молодежной организации «К.Р.О.К.».
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