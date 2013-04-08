Великий пост для каждого является временем самоиспытания и совершенствования

«Чем усерднее мы будем работать над самими собой, стараясь, чтобы наши дела никогда не расходились со словами, тем сильнее будет воздействие наше на окружающий мир», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за братской трапезой, состоявшейся 7 апреля 2013 года по окончании молебна в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.

«Священники говорят очень мудрые и нужные людям проповеди. Церковь принимает очень важные документы в последнее время, которые имеют достаточную внутреннюю духовную, интеллектуальную силу, чтобы воздействовать на сознание людей. И все это необходимо делать с еще большим усилием и усердием. Но при всем этом мы должны помнить о том, чтобы сказанные нами слова никогда не расходились с нашими делами», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

Необходимо постоянно контролировать свои слова, «не говорить лишнего, не соблазнять людей». Хорошо известны многие истории из святоотеческого наследия и фольклорных произведений, «которые говорят о том, что слова, не подкрепленные делами, приносят больше вреда, чем пользы», напомнил Святейший Владыка.

По словам Его Святейшества, Великий пост, который «для каждого является временем самоиспытания и совершенствования в меру сил, для священнослужителей является особым временем, когда нужно подумать о том, насколько произносимые нами слова соответствуют нашей жизни и нашим делам».

«Настаивая на необходимости развития богословской науки, христианской культуры, диалога с обществом, использования средств массовой информации, проведения больших реставрационных, строительных работ, создания новых приходов, новых епархий, мы должны в центре всего иметь то, о чем я сейчас сказал. И если все эти усилия будут собраны в единой точке, которая объединяет слова и дела, мы действительно преобразуем мир. А если этого не произойдет, то не сможем справиться с нашими историческими задачами», — заключил Святейший Патриарх.

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