Великий пост для каждого является временем самоиспытания и совершенствования
«Чем усерднее мы будем работать над самими собой, стараясь, чтобы наши дела никогда не расходились со словами, тем сильнее будет воздействие наше на окружающий мир», - сказал Патриарх Кирилл 7 апреля по окончании молебна в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря.«мы должны помнить о том, чтобы сказанные нами слова никогда не расходились с нашими делами», - подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.Необходимо постоянно контролировать свои слова, «не говорить лишнего, не соблазнять людей». Прочесть больше.
«Чем усерднее мы будем работать над самими собой, стараясь, чтобы наши дела никогда не расходились со словами, тем сильнее будет воздействие наше на окружающий мир», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за братской трапезой, состоявшейся 7 апреля 2013 года по окончании молебна в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.
«Священники говорят очень мудрые и нужные людям проповеди. Церковь принимает очень важные документы в последнее время, которые имеют достаточную внутреннюю духовную, интеллектуальную силу, чтобы воздействовать на сознание людей. И все это необходимо делать с еще большим усилием и усердием. Но при всем этом мы должны помнить о том, чтобы сказанные нами слова никогда не расходились с нашими делами», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.
Необходимо постоянно контролировать свои слова, «не говорить лишнего, не соблазнять людей». Хорошо известны многие истории из святоотеческого наследия и фольклорных произведений, «которые говорят о том, что слова, не подкрепленные делами, приносят больше вреда, чем пользы», напомнил Святейший Владыка.
По словам Его Святейшества, Великий пост, который «для каждого является временем самоиспытания и совершенствования в меру сил, для священнослужителей является особым временем, когда нужно подумать о том, насколько произносимые нами слова соответствуют нашей жизни и нашим делам».
«Настаивая на необходимости развития богословской науки, христианской культуры, диалога с обществом, использования средств массовой информации, проведения больших реставрационных, строительных работ, создания новых приходов, новых епархий, мы должны в центре всего иметь то, о чем я сейчас сказал. И если все эти усилия будут собраны в единой точке, которая объединяет слова и дела, мы действительно преобразуем мир. А если этого не произойдет, то не сможем справиться с нашими историческими задачами», — заключил Святейший Патриарх.