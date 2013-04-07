За спасение Киево-Печерской Лавры военные получили ордена УПЦ

В канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел наградил особо отличившихся офицеров и солдат Отдельного полка Президента Украины орденами УПЦ. Об этом сообщает сайт Лавры.

Военные награждены за то, что после выпадения в Киеве рекордного за столетие аномального количества снега спасали древнюю Лавру от затопления в результате таяния снега, которого лишь над пещерами было несколько тысяч тонн. Благодаря оперативным действиям Президентского полка угроза национальной святыне была ликвидирована.

Получив высокие награды, военнослужащие отметили, что считали за честь трудиться в Лавре ради спасения древней национальной святыни.

Митрополит Павел вручил всем присутствующим на молитвенную память иконы, а также предложил начальнику штаба Президентского полка Сергею Владимировичу Клявлину в ближайшее время организовать для всех, кто проходит службу в Президентском полку, экскурсию по святыням Лавры. Предложение было принято с радостью, поскольку многие из состава полка желали посетить пещеры, прикоснуться к мощам и другим святыням, которые ныне находятся в безопасности, благодаря трудам личного состава.

ПРАВМИР