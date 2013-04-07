Праздничным богослужением отметят 300-летие Александро-Невской Лавры

Старейший монастырь Петербурга - Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра отметит сегодня, 7 апреля, свой 300-летний юбилей праздничным богослужением и крестным ходом, сообщает пресс-служба монастыря.

Начнется празднование дня рождения Александро-Невской Лавры с Братского молебна в Лазаревской усыпальнице, построенной на месте первой деревянной Благовещенской церкви, где была совершена первая в обители Божественная литургия 7 апреля (25 марта по старому стилю) 1713 года.

"В Братском молебне примут участие наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий и братия",- сообщает представитель монастыря.

После молебна в состоится праздничная Божественная литургия в Свято-Троицком соборе, а в 12.15 мск от собора к Благовещенской церкви (Музей городской скульптуры) начнется крестный ход.

В мероприятии примут участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и представители городской администрации.

Вечером, в 18.00 мск в Духовно-просветительском центре (ДПЦ) Александро-Невской Лавры "Святодуховский" состоится праздничный вечер, на котором будет показан фильм "Александро-Невская Лавра – 300 лет: История и современность", после чего на сцене ДПЦ выступят Архиерейский праздничный хор Александро-Невской Лавры и певицы Ирина Скорик и Анна Абикулова.

РИА Новости