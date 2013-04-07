В канун праздника Благовещения Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение

6 апреля 2013 года, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня.

Его Святейшеству сослужили: епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Андрей Милкин, руководитель Патриаршей службы протокола; клирики кафедрального соборного храма и духовенство г. Москвы.

За богослужением пели правый и левый хоры Храма Христа Спасителя (регенты И.Б. Толкачев и С.Н. Соколовская), а также детский церковный хор воскресной школы Храма Христа Спасителя (регент Г.Р. Алонзова).

Сегодня, 7 апреля, в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Литургию св. Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси