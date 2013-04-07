В Беларуси научные степени по богословию нужно включить в госперечень

В Беларуси необходимо включить научные степени по богословию в государственный перечень. Такое мнение высказал сегодня Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси на открытии международной конференции "Миланский эдикт в истории цивилизации. Проблемы взаимодействия Церкви и Государства в современных условиях" в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам необходимо государственное признание значимости богословских исследований в качестве исследований именно научных. Это должно отразиться во включении научных степеней по богословию в соответствующий государственный перечень наряду с другими гуманитарными дисциплинами", - сказал митрополит. Он также добавил, что само богословское сообщество должно продемонстрировать высококачественные образцы собственной педагогической и научной деятельности.

В свою очередь, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), который также принял участие в конференции, заявил журналистам, что теология (богословие) является и работой Церкви с людьми и наукой. "На протяжении веков теология разработала такие научные подходы, которые необходимо знать людям, особенно обучающимся в университетах", - отметил он. Митрополит добавил, что сегодня университеты выпускают эрудированных и компетентных людей, которые однако проявляют совершенно непозволительную и смешную некомпетентность, говоря о религии.

"Не случайно большинство европейских университетов родилось из богословских", - сказал он. Глава ОВЦС также обратил внимание, что сейчас в Европе вузы светские, но богословские факультеты в них сохраняются и являются неотъемлемой частью университетского образования. "У нас ее (этой части. - Прим. БЕЛТА) нет только потому, что мы еще живем какими-то парадигмами, унаследованными от советского времени", - считает митрополит Иларион. Он подчеркнул, что Институт теологии БГУ - хороший пример того, как теология может вливаться в светское образовательное пространство и обогащать его.

Кроме того, выступая сегодня с публичной лекцией, митрополит Иларион напомнил, что в Национальном ядерном университете "МИФИ" в Москве не так давно была создана кафедра теологии. "Сначала говорили: "Что общего у теологии и ядерной физики?" - отметил митрополит Иларион. Но затем нашлось очень много точек соприкосновения, добавил он.

В работе сегодняшней конференции принимают участие иерархи БПЦ и Римско-католической церкви, ведущие ученые Национальной академии наук и вузов Беларуси, зарубежные специалисты, дипломаты и т.д. Перед началом конференции митрополиту Илариону был вручен диплом почетного доктора Института теологии БГУ. Организаторы конференции: Белорусский экзархат, Институт теологии БГУ, Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла".