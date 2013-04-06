В Минске состоялось заседание по подготовке к празднованию юбилея Крещения Руси

4 апреля в конференц-зале Минского епархиального управления состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси, которое возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет.Об этом сообщает официальный сайт Белорусского экзархата.

1025-летие Крещения Руси будет масштабно отмечаться в столицах трех восточнославянских государств. Начавшись в Москве, торжества продолжатся в Киеве и завершатся в Минске. Подготовкой к ним на международном уровне занимается Церковно-общественный комитет, первое заседание которого возглавил 27 марта с.г. Святейший Патриарх Кирилл.

Белорусская сторона при поддержке Национальной академии наук готовит международную конференцию «Крещение Руси в судьбах народов России, Беларуси, Украины: история, современность, будущее». На форум будут приглашены представители церковной и светской исторической науки, общественные деятели, писатели из Беларуси, России, Украины, Польши, стран Балтии. Планируется, что участниками конференции станут делегаты Минских, Московских, Санкт-Петербургских и Киевских духовных школ, Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного и Российского православного университетов, Сретенской духовной семинарии (Москва).

В Минске под открытым небом будет совершена Литургия, приуроченная ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

В течение года в Беларуси будут проводиться круглые столы, фестивали духовной музыки, тематические выставки, просветительские и благотворительные акции, посвященные 1025-летию Крещения Руси.



