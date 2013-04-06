В Минске открылась конференция к 1700-летию Миланского эдикта

5 апреля 2013 в Институте теологии Белорусского государственного университета открылась Международная научная конференция «Значение Миланского эдикта в истории европейской цивилизации и актуальные вопросы отношения Церкви и государства в современных условиях».

Форум был организован Белорусской Православной Церковью, Институтом теологии БГУ и Международным общественным объединением «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла».

Гостем Минска в эти дни стал митрополит Волоколамский Иларион. На расширенном заседании Совета Института теологии Его Высокопреосвященству был вручен диплом почетного доктора Института.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) — патролог, переводчик творений преподобных Исаака Сирина и Симеона Нового Богослова. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Преемник Митрополита Минского и Слуцкого Филарета на посту руководителя Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви. Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ. Профессиональный композитор, автор ряда музыкальных произведений на духовную тематику. Доктор философии Оксфордского университета, профессор Фрибургского университета (Швейцария), почетный доктор богословия университетов Каталонии (Испания), Лугано (Швейцария), Прешова (Словакия), Минской духовной академии.

«Нам необходимо государственное признание значимости богословских исследований в качестве исследований именно научных. Это должно отобразиться во включении научных степеней по богословию в соответствующий государственный перечень наряду с другими гуманитарными дисциплинами. Очевидно, что стремление к таким трансформациям останется просто благим намерением, декларацией, если богословское сообщество не сможет продемонстрировать высококачественные образцы собственной педагогической и научной деятельности, — сказал в слове к почетному доктору Митрополит Филарет. — И вот сегодня мы с благодарностью Богу чествуем Высокопреосвященного митрополита Илариона. Это — не просто формальный знак внимания. Включая Вас в состав нашей корпорации на правах ее почетного члена, мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Высокого гостя и всех собравшихся приветствовали председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Наумович, Уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь Леонид Гуляко, ректор Белорусского государственного университета Сергей Абламейко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси д-р Стоян Евтич, епископ Союза евангельских христиан-баптистов в Республике Беларусь Виктор Крутько.

Поблагодарив белорусскую сторону и лично Патриаршего Экзарха, митрополит Волоколамский Иларион выступил с лекцией «Leget Gloria».

Открывая затем конференцию, Митрополит Филарет в своем выступлении отметил: «В этом году исполняется 1700 лет со времени издания императором Константином Миланского эдикта, благодаря которому христианство перестает быть гонимым и впоследствии приобретает статус господствующей веры Римской империи. Миланский эдикт как юридический памятник — это важнейшая веха в истории развития идей религиозной свободы и свободы совести: в нем подчеркивалось право человека исповедовать ту религию, которую он полагает для себя истинной. Вот почему я однозначно полагаю, что Миланский эдикт — событие, выходящее за рамки истории Церкви».

«Став некогда отправной точкой в глобальном процессе взаимного примирения Государства и Церкви, Миланский эдикт породил понятие “симфонии”, то есть — созвучия, согласия, баланса духовного и светского начал. Конечно, “симфония” — это идеал, внедрение которого в жизнь требует большого ума и большой ответственности. Надеюсь, что наше ученое собрание обсудит разные исторические прецеденты — и печальные, и утешительные. И вместе мы сформулируем, как не выйти за ту грань, где “светскость” превращается в антицерковность, а терпимость — в равнодушие и потворство», — подчеркнул Патриарший Экзарх.

Пленарные доклады озвучили архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, Управляющий делами Белорусского Экзархата, ректор Минских духовных академии и семинарии («Роль Миланского эдикта в истории древней христианской Церкви»); Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти («Роль эдикта Константина в теологии града земного», доклад зачитал секретарь Апостольской нунциатуры отец Юрий Шенда ОР); епископ Бобруйский и Быховский Серафим, первый проректор Института теологии («Церковь и светское образование: опыт взаимодействия на материале современной белорусской культуры»); Митрополит Минско-Могилёвский Архиепископ Тадеуш Кондрусевич («Взаимоотношение Церкви и государства в свете католического учения»); Евгений Бабосов, академик НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, почетный директор Института социологии НАН Беларуси («Соработничество науки, Церкви и государства в современном обществе»); Яаак Ленсмент, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Республике Беларусь («Йозеф Громадка и благочестие в Восточной Европе его времени»); иерей Сергий Мовсесян, кандидат богословия, кандидат философских наук, начальник учебно-методического отдела Института теологии БГУ («Университетская свобода в перспективе богословского образования») и другие.

Вечером в Белорусской государственной филармонии Национальный симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова будет исполнено произведение митропоита Илариона — «Страсти по Матфею» для солистов, хора и струнного оркестра.

Пресс-служба Минской епархии