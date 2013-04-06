Глава Кипрской Православной Церкви посетит Москву

4 апреля Архиепископ Кипрский Хризостом II объявил о своем намерении в ближайшем времени посетить Москву, чтобы открыть новую страницу российско-кипрских связей и поддержать экономику Кипра. Как известно, Архиепископ активно осуждает "стрижку вкладов" в кипрских банках и считает ее равносильной воровству.

Во время обеда, на который Хризостом II пригласил российских бизнесменов, он пытался убедить их не переводить свои капиталы с Кипра, обещая компенсировать убытки за счет разработки природных ресурсов Кипра. Архиепископ обещал, что будет оказывать российским бизнесменам всевозможную поддержку и таким образом станет "вторым послом России на Кипре".

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