В лавре будет открыта для поклонения икона, которая принадлежала Мономаху

6-7 апреля образ будет находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских во время богослужений: 6 апреля на Всенощной (начало в 17.00) и 7 апреля на Божественной литургии (начало в 8.30).

*** Икона Божией Матери «Умиление» была найдена во время раскопок на Княжеской горе под Каневом в 1930-х годах. Ученые предполагают, что образ принадлежал князю Владимиру Мономаху (в крещении Василий). Об этом свидетельствует надпись на обороте: «Господи, помози рабу Твоему Василию на многая Лета стола его».

По данным экспертов, икона изготовлена ​​византийскими мастерами не позднее XIII века. Подделать ее в современных условиях невозможно. Ученые называют находку уникальной, ведь икон того времени на камне нет вообще. Материал, из которого изготовлен образ - природный гипс.

УПЦ