На портале «Правлайф» начали выкладывать знаменитые Ионинские книжки

Уже традиционно Ионинский монастырь совместно с обществом издают книжки с переводом и разъяснениями.

Накануне праздника Благовещения «Ход службы с изъяснениями (ПДФ-формат)» уже в сети! На портале «Правлайф» отныне будут выкладывать в Pdf-формате эти книжки, которые распространяются в Ионинском монастыре непосредственно перед службами.

Теперь каждый желающий сможет распечатать, чтобы по ним следить за Богослужением – с переводом и изъяснениями. И хотя книжки сделаны по уставу, по которому служат в Ионинском монастыре, и отличаются от приходских богослужений (не очень «продвинутый» прихожанин может запутаться), но канон и стихиры там прочитать можно.

Еще с 2007 года в монастыре начали издавать богослужебные тексты с параллельным переводом для лучшего понимания верующими смысла службы. Это песнопения Страстей Господних, Погребения Господня и Рождества Христова, – рассказал «генератор» идеи и воплотитель ее в жизнь насельник Ионинского монастыря архимандрит Спиридон (Письменный).

Все книги расходятся часто еще во время вечернего богослуженния. И не мудренно, ведь пока ты там, на службе, это тебе суфлер и подсказчик. А когда служба оканчивается, и начинаются трудовые будни, она — еще одна возможность вернуться к празднику.

