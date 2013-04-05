Священник Феодор Конюхов отслужит на полюсе молебен в честь 1025-летия Крещения Руси

Известный путешественник и иерей Православной Церкви Федор Конюхов в честь 1025-летия крещения Руси проведет 6 апреля молебен на Северном полюсе, где будет установлен православный крест, сообщает РИА Новости.

«Мы на Северном полюсе установим крест. Крест будет оставаться там, а через 22 дня, когда станцию (дрейфующая ледовая станция «Барнео») будут сворачивать, тогда и крест они снимут», — сказал Конюхов на пресс-конференции.

По его словам, после того, как крест будет снят с Северного полюса, он будет возвращен в столицу Карелии — Петрозаводск.

Установка креста пройдет в рамках экспедиции путешественников Федора Конюхова и Виктора Симонова на собачьих упряжках по считавшемуся ранее непроходимому маршруту от Северного полюса до южных берегов Гренландии. За время экспедиции, которая пройдет с апреля по август 2013 года, путешественники преодолеют более 4 тысяч километров в высоких широтах, используя для определения координат российские приборы (ГЛОНАСС).

Экспедиция стартует из Петрозаводска. Самолет доставит Федорова, Симонова и животных на дрейфующую ледяную базу «Барнео», откуда путешественники переправятся на Северный полюс. Оттуда на одной собачьей упряжке, запряженной 10 животными и с двумя запасными собаками, они начнут движение.