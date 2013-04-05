Президент Болгарии попросил Церковь отслужить молебны о благополучии народа

Президент Болгарии Росен Плевнелиев попросил представителей основных вероисповеданий, представленных в стране, в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье отслужить в своих храмах специальные службы о мире, здоровье и благополучии болгарского народа в тяжелых условиях кризиса, сообщает болгарское агентство «Фокус».

Причиной подобной просьбы Президента послужило глубокое отчаяние, охватившее болгар, которое привело к росту числа самоубийств и самосожжений.

«В ситуации общественного напряжения и недоверия к политическим институтам, вера очень важна и мы ищем именно такого равновесия. Протесты начались с увеличения счетов за электроэнергию, но к сожалению привели к самосожжениям людей. Роль религии очень важна во время преодоления кризиса. Давайте помолимся, чтобы не доходили до крайностей и самоубийства. Давайте помолимся, чтобы с терпением и человеческим достоинстве преодолеть этот социальный и политический кризис. Давайте обернемся к силе храма и к силе духовности и помолимся о примирении», — сказал на встрече Президент Болгарии Р. Плевнелиев.

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