Великий пост: шесть недель, когда все можно изменить к лучшему

Фильм "Великий пост", 1 канал (Россия). ВИДЕО

Фильм об истории и традициях Великого поста. О том, что целых шесть недель нужно во всем себя ограничивать - в еде и поступках. О шести неделях, когда можно все изменить к лучшему. Согласно христианской традиции, в основе поста лежит сознательное, добровольное самоограничение, цель которого — освободиться от всего лишнего, ненастоящего, ненужного. Но главное, нужно понимать: жестких универсальных инструкций к Великому посту нет -- каждый из нас принимает решение сам.