В Турции планируется основать два грузинских монастыря закрытого типа

На территории исторических регионов Тао-Кларджети и Лазети (Турция), возможно, будут основаны два грузинских монастыря закрытого типа. Об этом «IPN» сообщил митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский, хорепископ Патриарха Грузии Феодор (Чуадзе).

По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с главой МИД Турции Ахметом Давутоглу.

«Мы говорили об открытии двух грузинских монастырей – один в Тао-Кларджети, а другой на территории Лазети. Они будут закрытыми; молитвы будут совершаться только внутри них, и никакой проповеди православия среди населения не предполагается. Монастыри будут принимать только паломников из Грузии или других стран», - заявил хореписекоп Патриарха.

По его же словам, храмы, в которых планируется открыть монастыри, пока не определены. Стороны лишь договорились о том, что переговоры в этом направлении будут продолжены, сообщает Грузия Онлайн.

По сообщению митрополита Феодора, специально побывавшего в Тао-Кларджети, турецкая сторона в определённой степени уже приступила к реставрации грузинских монастырей.

Благовест Инфо