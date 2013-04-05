К 1025-летию Крещения Руси реконструируют Владимирскую горку

К празднованию 1025-летия Крещения Руси в столице отреставрируют ряд культовых сооружений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, будет реконструирована Владимирская горка и обновлены памятники Святому Владимиру и княгине Ольге, отреставрирована колокольня и фасады Михайловского Златоверхого собора и проведены ремонтные работы в Покровском монастыре.

Соответствующими работами охватят также Колонну Магдебургского права, а также восстановят лестницу, которая ведет от нее с Владимирского спуска. Здесь предусматривается соорудить фонтанчик наподобие бьющего когда-то источника.

Кроме того, на берегу Днепра планируется установить памятный знак Крещению Киевской Руси. Проекты памятника и план мероприятий празднования утвердят после заседания Совета церквей и религиозных организаций Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве основные мероприятия по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси запланированы на 27-28 июля.

