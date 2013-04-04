Отцу Федору Конюхову передан армянский крест для установки на Северном полюсе

В апреле-августе 2013 года под эгидой Русского географического общества и правительства Республики Карелия состоится уникальная экспедиция, в ходе которой два путешественника – священник Федор Конюхов и житель Карелии Виктор Симонов - пройдут на карельских собачьих упряжках по пути, который до сих пор считался недоступным. За 4 месяца они покорят более 4 тысяч км ледяных просторов и закончат свое путешествие на южном берегу острова Гренландия.

Для экспедиции, старт которой был дан в конце марта, Федору Конюхову были переданы четыре креста: от России, Украины, Белоруссии и Армении.

Символом поддержки этой миссии со стороны ААЦ стал крест Армянской Апостольской Церкви, который был освящен священнослужителями церкви Сурб Арутюн в Москве 24 марта в день празднования Вербного воскресенья.

Крест и земля, привезенная из Армении, и государственный флаг Республики были торжественно переданы отцу Федору Конюхову 27 марта.

Этой акцией армянский народ поздравит все православные братские народы с 1025-летием Крещения на Руси и напомнит всему человечеству о несгибаемом патриотическом духе и теплых отношениях народов - России, Украины, Белоруссии и Армении.

Благовест-инфо