Священник Феодор Конюхов впервые пройдет по дрейфующим льдам Арктики

Путешественники священник Феодор Конюхов и Виктор Симонов 4 апреля отправятся из Карелии к месту старта экспедиции на собачьих упряжках «Северный полюс — Гренландия».

В ходе экспедиции участники намерены преодолеть около 4 тыс. км арктических просторов.

Участники похода вместе с собаками вылетят на самолете через Мурманск на Шпицберген, а оттуда — на арктическую базу Барнео. С ледовой станции на вертолете путешественники 5 апреля доберутся до Северного полюса.

«6 апреля утром начнется четырехмесячный переход по полярным льдам и ледяному плато острова Гренландия. Переход по дрейфующим льдам Арктики считается наиболее трудной дистанцией из всех возможных в полярных районах Земли. До сих пор этот маршрут еще не покорился никому», — сказал отец Феодор.

По его словам, впервые подобная экспедиция пройдет на собачьих упряжках.

«Сначала мы пойдем на упряжке из 12 собак. Потом, уже в Гренландии, к ним добавятся 14 собак породы гренландская ездовая», — пояснил В.Симонов.

Завершится экспедиция на южной оконечности острова Гренландия, откуда вертолет доставит путешественников и собак, которые к тому моменту будут находиться на ледниковом щите на высоте в 3 тыс. метров над уровнем моря, в один из местных поселков. Затем отец Федор и В.Симонов самолетом отправятся в Петрозаводск, где запланирован официальный финиш экспедиции.

Правмир