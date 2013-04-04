Почему украинцы уходят в иную веру?

Православие в Украине

Мне уже давно не хватает интересных и профессиональных публикаций в наших СМИ. Создаётся впечатление, будто у журналистов просто нет рабочего стола, чтобы сесть за осмысленную работу над статьёй. Потратить не только своё время, но и свой репортёрский талант, бесспорно, данный от Бога, на то, чтобы написать глубокий, аналитический, объективный, полезный и интересный материал, чтобы читался как увлекательный рассказ.

Я понимаю, что, как всегда, мало времени, редактор торопит со сдачей материала, и вообще – просто нет настроения, мало платят, и очень хочется на первую полосу. Всё это мне знакомо по собственному небольшому опыту.

Но. Где же профессионализм и ответственность перед Богом и людьми, ради которых обязан трудиться журналист? Во всяком случае, всё это должно быть у человека (включая переживания по поводу угрызений совести, которая есть живой голос Божий), ведь его воспитывали нормальные родители и учили быть добросовестным. Что же происходит на самом деле и по существу, все прекрасно видят.

Большинство материалов в прессе поверхностны, я бы сказал, «воздушны», абсолютно «бескалорийны» и мало чем интересны, даже для сплетен. Особенно статьи на специфические темы, которые требуют не только знаний, но и активного участия в деле. К примеру, чтобы писать о какой-то профессии, надо хоть на какое-то время стать участником процесса и т.д. Ведь очень тяжело плыть без вёсел, даже по течению.

Но больше всего печалит тот факт, как в наших СМИ обсуждаются религиозные вопросы, особенно когда это касается Православной Церкви и веры в Бога. Вопрос не в критике Церкви и её членов. Да сколько угодно критикуйте, если Церковь и верующие этого заслуживают! Хотя не в таком же тоне, в который погружены статьи на тему освещения православной жизни в православной стране...

Речь и не о доброжелательности, а об элементарной порядочности и компетентности авторов.

Вот, например, подборка заметок в газете «Сегодня» за 29 марта, объединённых названием «Почему украинцы уходят в иную веру»

Во врезе к материалу обозначена тенденция: «Кризис Церкви, финансовые скандалы и нежелание меняться отворачивает украинцев от христианства». Затем следуют короткие истории людей, которые решили заняться восточными практиками – почему-то не по причине обретения для себя чего-то нового в экзотических верованиях, а потому, что в этом процессе виновата Православная Церковь, которая в чём-то этих молодых людей ограничивала и не давала развернуться душе до беспредельного познания неведомой истины.

Спорить не буду, но и молчать не могу. Мне просто интересны настоящие мотивы такого негативного отношения к Православной Церкви, особенно у молодых людей. Поверьте, корень таких отношений не в финансовых скандалах вокруг Церкви, не в часах с «мерседесами» и не в священниках, которые себя в чём-то скомпрометировали, а в чьём-то преступном желании отвернуть людей от Истинного Бога, чтобы человеческая жизнь стала ещё более невыносима. Поэтому я готов встретиться с каждым из участников этого материала и записать для дальнейшей публикации наш подробный разговор о православной вере, которая им не понравилась.

Не удивлюсь, если большинство из этих ребят в Православной Церкви были всего лишь пару раз и то по большим праздникам, а значит – глубокого представления о церковной жизни у них просто быть не может. Как и у большинства людей, которые выливают тонны грязной жижи на Православную Церковь, вряд ли у них есть серьёзный молитвенный опыт и достаточной практики участия в Таинствах Церкви, иначе они восхваляли бы Бога, а не ругали Его.

Посему, ребята, простите меня, но скажу, что ваш взгляд на истинную жизнь православного христианина, который по-настоящему полюбил Господа, носит абсолютно поверхностный характер. Я надеюсь, что к изучению восточных практик вы будете относиться более основательно, иначе в будущем вас ждёт куда серьёзнее духовные разочарования и душевные проблемы.

Например, я не могу критиковать ни одну из перечисленных в материале восточных практик, потому что я их не знаю и, слава Богу, не практиковал. Мне они представляются кружками по интересам, спортивными секциями, не более того. О религиозной стороне их жизни, по-моему, и речи не идет, потому что никто не говорит о Боге!

Я дважды перечитал материал, и в нём ни разу не упоминалось слово Бог. Значит, герои материала говорили не о религии, а о каких-то своих увлечениях, но точно – не о вере человека в Бога. А это означает, что украинцам и уходить-то некуда, как о том говорит название материала.

Кришнаиты и тем более те, кто занимается йогой, никакого отношения к религиозным течениям не имеют, поэтому и вероучения как такого у них нет. И они – не «иные» веры, а просто «танцевальные и спортивные кружки». Так что к ним идут не потому, что кого-то не устроила Православная Церковь, а потому, что у человека есть время на дополнительные увлечения в свободное от работы время. Например, растянуть мышцы и успокоить свои нервы, сменить причёску и в экзотических нарядах потанцевать под звуки диковинных инструментов.

Буду категоричен: нет иной веры у крещённого в Православной Церкви человека, чем Вера во Христа Спасителя

В обратном случае – человек никогда по-настоящему не был и даже не пытался стать верующим человеком. Уход в «иную веру» – это попытка уйти из родного дома без благословения родителей. А это всегда заканчивается плачевно для семьи.

Простых путей к Богу не бывает. Упрощать отношения с Господом могут лишь те, кто и работать-то толком не умеет, то есть у бездельников, а Бог у них всегда ходит в должниках.

Богопознание – это величайший труд всей жизни человека, не прекращающийся ни на минуту. Кто ищет лёгких и упрощенных путей, тому действительно в Православной Церкви будет тяжеловато, но только на первых порах. Укрепляющая Благодать не даст упасть духом, и человек начнёт становиться другим – верующим и любящим Господа.

Истинная Вера в Бога – это всегда откровение для самого человека, воспитанного на традициях своего народа и семьи. Верить в Бога и доверять Ему может лишь человек думающий, основательный и желающий всё испытать на практике, проявляя в этом поиске максимально терпение, смирение и понимание по отношению к тем людям, которые его окружают в радостях, бедах и победах. То есть человек должен пройти не часть религиозного пути, усыпанного в начале розами на чистом асфальте, а весь путь – сквозь тернии, не к звёздам, а к Спасению бессмертной души, чтобы унаследовать Царство Небесное.

Истинная религиозная жизнь православного человека не терпит формализма, пустословия и излишней мечтательности. И если ты встал на этот путь, то никакие скандалы не помешают тебе познать Истину во Христе. Это твой выбор, твоё духовное делание и твоя ответственность перед Богом за то, что Он тебе доверил в жизни.

Я двумя руками за увлечения самими различными видами спорта и просто за здоровый образ жизни. Но этим увлечениям не надо придавать религиозный оттенок. Вера там проявляется только в свои силы – чтобы победить другого или исправить свои физические недостатки. Простите, но позволю себе утверждать, что любые восточные практики ничего общего с религией и верой в Бога не имеют и поэтому не могут сравниваться с Православной Церковью. Там есть любовь к себе, но этого уж очень мало для полноценной жизни души.

Протоиерей Александр Акулов