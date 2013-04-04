Чем сейчас занимается Литургическая комиссия УПЦ?

В своем интервью PRAVMIR в УКРАИНЕ, среди прочего, епископ Новокаховский и Генический Филарет ответил на вопросы, которые касаются его деятельности, как председателя Литургической комиссии при Священном Синоде.

Одним из основных направлений работы комиссии является редактирование богослужебных текстов

В комиссии придерживаются принципа бережного отношения к тому, что было вначале. Например, достаточно часто греческий порядок слов как бы затемняет понимание, но это не повод «все упростить». Потому, что практически всегда это получается более чем «упрощение»… текст перестает быть богослужебным текстом.

Сейчас продолжается работа над канонами свт. Спиридону Тримифутскому и иконе Божией Матери «Всецарица». Канон «Всецарице» очень востребованный. Над ним работает грамотный переводчик, который прекрасно знает и греческий, и церковнославянский языки.

Как объяснил епископ Филарет, в области богослужебных текстов существует ряд проблем из-за того, что авторы печатают без предварительной рецензии. До революции, например, в печать проходили только около 10–20% из того, что предоставлялось на рецензию.

Длительное время продолжается дискуссия относительно сочетания Таинства брака с последованием Божественной литургии

Историки богослужения говорят о том, что сегодня мы не имеем четких исторических сведений об образе и способе сочетаний этих таинств. Существует несколько подходов к тому что, как и когда совершается. Есть практика Греческой Церкви, есть современная практика нашей Православной Церкви, есть практики инославных церквей, которые служат по так называемому восточному обряду. Владыка Филарет утверждает, что именно поэтому говорят, что продолжается дискуссия.

Общецерковного совмещенного чина Таинства брака с последованием Божественной литургии не существует. Крещальная литургия — есть, она утверждена покойным Патриархом Алексием II.

Сейчас комиссией рассматривается несколько вариантов Таинства брака. «Нам говорят: «Та что ж вы там делаете? Сядьте и напишите что-нибудь!» Но не все так просто. Богослужение — это сердцевина церковной жизни! Грубая быстрая работа здесь недопустима, это очень опасно. Поэтому дискуссия будет продолжаться. И уверен, когда мы выйдем уже к Предстоятелю, Синоду, может быть, даже Архиерейскому Собору с конкретными предложениями, то, думаю, это будет несколько вариантов.

Поэтому я всегда говорю, что деятельность Литургической комиссии — как ювелирная работа: сделал ювелир брошку — это все видят, а то, что он два года лепил какую-то филигрань — незаметно».

В некоторых епархиях по примеру российских приходов служат так называемые «миссионерские литургии»

По поводу так называемых «миссионерских литургий», то есть служб, во время которых делаются паузы для объяснения священником последования литургии, глава комиссии ответил четко: «Как бы это ни выглядело красиво, не может быть учебно-тренировочной литургии! Литургия — достаточно целостное последование, и «раздирание» ее на куски вызывает у меня много сомнений». Литургия не может превращаться в лекцию, это все-таки молитва. Нельзя сводить все просто к некому миссионерскому движению. В ней слишком много совершается вне человека. И об этом нельзя забывать, считает епископ.