В Архангельске над строящимся собором был виден сияющий купол

Один из читателей сайта Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви прислал фото необычного явления: в небе над строящимся Михаило-Архангельским кафедральным собором сияет солнечный купол.

Фото, получившее авторское название «Небесный купол», было сделано в конце марта, сообщает сайт епархии.

К весне 2013 года строители полностью завершили возведение сводов центральной части собора и начали подготовительные работы к монтажу куполов.

Подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора в Архангельске была начата в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. В ноябре 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. Нулевой цикл работ был закончен осенью 2010 года. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению епископа Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до 3 тысяч человек.

Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора идет всем миром – на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.

Правмир