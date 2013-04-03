В Чернигове почтят память преподобного Антония Печерского

В Чернигове в этом году в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси почтят память преподобного Антония Печерского - основателя подземного комплекса в городе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время заседания Межведомственного совета по туризму сообщил генеральный директор Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Андрей Курданов.

По его словам, рассматривалась возможность сооружения памятника святому, но пока решили установить барельефную доску на входе в Антониевы пещеры.

"Проект уже согласован научно-методическим советом заповедника. Доску откроем 23 июля в день памяти святого", - сказал А.Курданов и добавил, что заповедник в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси получит средства на реконструкцию одной из достопримечательностей.

Справка "УНИАН-Религии". Преподобный Антоний Печерский (Около 982 - 1073 г.г.) - основатель Киево-Печерского монастыря и строитель Свято-Успенского собора, основатель пещерного комплекса XI - XIX в. в Болдиных горах в Чернигове.

Святыни Антониевых пещер - келья Антония Печерского и гробница с мощами черниговских монахов, которых убили в 1239 году монголо-татары. В 1967 году памятник включен в состав Черниговского архитектурно-исторического заповедника.