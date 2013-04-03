На острове Хортица 6 апреля высадят 1025 деревьев
00:04, 03 апреля 2013Православие
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В юбилейный год Крещения Руси
На острове Хортица 6 апреля высадят 1025 деревьев.
Как сообщили "УНИАН-Религии" в пресс-службе Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, акция состоится в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, по благословению Высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского.
Посадкой деревьев займется духовенство Запорожской епархии и православная молодежь.
Встреча участников мероприятия состоится в 13.40 на острове Хортица (”Цимеж”, у Конной милиции).
Начало акции в 14.00. Отъезд автобуса от Архиерейского Покровского собора в 13.00.
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