На острове Хортица 6 апреля высадят 1025 деревьев.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в пресс-службе Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, акция состоится в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, по благословению Высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского.

Посадкой деревьев займется духовенство Запорожской епархии и православная молодежь.

Встреча участников мероприятия состоится в 13.40 на острове Хортица (”Цимеж”, у Конной милиции).

Начало акции в 14.00. Отъезд автобуса от Архиерейского Покровского собора в 13.00.