Нательный крестик. История, символика и значение.
16:31, 02 апреля 2013Православие
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Во время таинства крещения нам на шею надевают нательный крестик. Именно он является символом христианства. Многие отдают предпочтение серебряным крестикам, кто-то деревянным, другие – золотым, а кто-то может и вовсе забыть о своем крестике.
Об истории нательного крестика, о его символике и значении в жизни православного христианина. ВИДЕО
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