Нательный крестик. История, символика и значение.

Во время таинства крещения нам на шею надевают нательный крестик. Именно он является символом христианства. Многие отдают предпочтение серебряным крестикам, кто-то деревянным, другие – золотым, а кто-то может и вовсе забыть о своем крестике.

Об истории нательного крестика, о его символике и значении в жизни православного христианина. ВИДЕО

Программа цикла «Простые истины» производства ТК «Орбита».

