В Симферополе проходит фотоконкурс «Крым — колыбель Православия»

В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси в Симферопольской епархии объявили фотоконкурс «Крым — колыбель Православия».

Конкурс проходи по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

В фотоконкурсе могут принимать участие лица любого возраста, пола и вероисповедания.

На фотоконкурс может быть представлено всё разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж и др. Организаторы сообщают, что все присланные фотоработы будут опубликованы на епархиальном сайте в разделе, посвящённому конкурсу.

Приём работ для участия в фотоконкурсе проводится с 1 апреля по 31 мая 2013 года. О месте и времени подведения итогов фотоконкурса и награждении победителей будет сообщено дополнительно.

Условия конкурса:

Для участия в конкурсе нужно отправить оригинал фотографии в формате JPEG на электронный адрес редакции епархиального сайта: pressa122012@mail.ru

Нет никаких ограничений по количеству работ, подаваемых вами на конкурс. Нет ограничений по дате и времени, когда снимок был сделан.

На конкурс принимаются работы независимо от того, были они когда-либо опубликованы или нет.

Обязательно нужно указать Ф.И.О., год рождения, название работы и контактный телефон.

Использование изображений:

Все права на изображения принадлежат авторам фотографий. Подавая работу на фотоконкурс, вы соглашаетесь с тем, что ваше изображение может быть использовано организаторами в СМИ, на выставках и в рамках других мероприятий, связанных с фотоконкурсом. Организаторы обязуются использовать изображения с указанием имени автора.

Победители фотоконкурса будут отмечены дипломом участника и памятными подарками.

Критерии оценки работ:

Содержание снимка

Оригинальность

Художественная ценность

Жюри фотоконкурса:

Руководитель миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков;

Руководитель отдела культуры Симферопольской и Крымской епархии Людмила Александровна Ясельская — 066-833-73-22

Фотохудожник Александр Кадников

По материалам сайта Симферопольской епархии