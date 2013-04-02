В Симферополе проходит фотоконкурс «Крым — колыбель Православия»
К юбилею Крещения Руси
В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси в Симферопольской епархии объявили фотоконкурс «Крым — колыбель Православия».
Конкурс проходи по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
В фотоконкурсе могут принимать участие лица любого возраста, пола и вероисповедания.
На фотоконкурс может быть представлено всё разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж и др. Организаторы сообщают, что все присланные фотоработы будут опубликованы на епархиальном сайте в разделе, посвящённому конкурсу.
Приём работ для участия в фотоконкурсе проводится с 1 апреля по 31 мая 2013 года. О месте и времени подведения итогов фотоконкурса и награждении победителей будет сообщено дополнительно.
Условия конкурса:
Для участия в конкурсе нужно отправить оригинал фотографии в формате JPEG на электронный адрес редакции епархиального сайта: pressa122012@mail.ru
Нет никаких ограничений по количеству работ, подаваемых вами на конкурс. Нет ограничений по дате и времени, когда снимок был сделан.
На конкурс принимаются работы независимо от того, были они когда-либо опубликованы или нет.
Обязательно нужно указать Ф.И.О., год рождения, название работы и контактный телефон.
Использование изображений:
Все права на изображения принадлежат авторам фотографий. Подавая работу на фотоконкурс, вы соглашаетесь с тем, что ваше изображение может быть использовано организаторами в СМИ, на выставках и в рамках других мероприятий, связанных с фотоконкурсом. Организаторы обязуются использовать изображения с указанием имени автора.
Победители фотоконкурса будут отмечены дипломом участника и памятными подарками.
Критерии оценки работ:
- Содержание снимка
- Оригинальность
- Художественная ценность
Жюри фотоконкурса:
- Руководитель миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков;
- Руководитель отдела культуры Симферопольской и Крымской епархии Людмила Александровна Ясельская — 066-833-73-22
- Фотохудожник Александр Кадников
По материалам сайта Симферопольской епархии