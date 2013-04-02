В Киеве состоялось первое заседание оргкомитета УПЦ по подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси

15:44, 02 апреля 2013
Православие
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В Феофании

1 апреля 2013 года в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

Согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 15 марта 2013 года (журнал № 20) в состав Оргкомитета входят:

  • митрополит Бориспольский Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви — председатель Оргкомитета;
  • митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры;
  • митрополит Почаевский Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры;
  • архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ;
  • архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, секретарь Предстоятеля УПЦ;
  • протоиерей Владимир Коцаба, глава Административного аппарата Киевской митрополии;
  • протоиерей Константин Пилипчук, секретарь Киевской епархии;
  • протоиерей Виктор Иващук, секретарь по г. Киеву;
  • протоиерей Сергий Ющик, первый проректор Киевской духовной академии и семинарии;
  • протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ;
  • протоиерей Николай Данилевич, ответственный секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ;
  • протоиерей Валерий Кравец, председатель Службы протокола Киевской митрополии;
  • архимандрит Роман (Подлубняк), регент хора Киевской духовной академии и семинарии;
  • игумения Серафима (Шевчик), глава Синодального отдела «Церковь и культура»;
  • Богуцкий Ю.П., советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития;
  • Деркач А.Л., народный депутат Украины;
  • Кривошея О.В., председатель правления Международной общественной организации «День Крещения Руси»;
  • Омельяненко А.А., депутат Киевского городского совета.

На заседании также присутствовали представители Администрации Президента Украины и Министерства культуры.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви проинформировал о заседании Церковно-общественного Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси, которое состоялось 27 марта с.г. под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.

Ю.П. Богуцкий ознакомил членов Оргкомитета Украинской Православной Церкви с планами государства по празднованию юбилея.

Затем участники заседания рассмотрели предварительный план мероприятий празднования.

Официальный сайт УПЦ

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