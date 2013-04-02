В Киеве состоялось первое заседание оргкомитета УПЦ по подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси

1 апреля 2013 года в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

Согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 15 марта 2013 года (журнал № 20) в состав Оргкомитета входят:

На заседании также присутствовали представители Администрации Президента Украины и Министерства культуры.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви проинформировал о заседании Церковно-общественного Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси, которое состоялось 27 марта с.г. под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.

Ю.П. Богуцкий ознакомил членов Оргкомитета Украинской Православной Церкви с планами государства по празднованию юбилея.

Затем участники заседания рассмотрели предварительный план мероприятий празднования.

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