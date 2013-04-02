Митрополит Владимир наградил орденом протоиерея Георгия Коваленко

1 апреля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании за заслуги перед Украинской Православной Церковью и по случаю 45-летия со дня рождения наградил председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерея Георгия Коваленко орденом святого благоверного князя Ярослава Мудрого.

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