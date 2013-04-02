Предстоятель УПЦ наградил православный телеканал «Союз»

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 1 апреля в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял сотрудников Православной телекомпании «Союз», сообщает официальный сайт УПЦ.

За заслуги перед Церковью предстоятель Украинской Православной Церкви наградил телеканал «Союз» орденом преподобного Нестора Летописца I степени. Орденами II степени награждены митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, руководитель Православного телеканала «Союз» игумен Димитрий (Байбаков), директор Московского представительства телеканала Сергей Юргин, сотрудник телеканала протоиерей Алексей Ладыгин.

Телекомпания «Союз» основана Екатеринбургской епархей Русской Православной Церкви в 2005 году. Телеканал освещает деятельность многих епархий РПЦ как в России, так и в других странах СНГ.

Год назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины разрешил ретрансляцию в стране телеканала «Союз». Кабельным операторам свой сигнал телеканал предоставляет бесплатно.

ПРАВМИР