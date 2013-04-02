В Днепропетровской епархии собрали средства для недоношенных малышей

В приходском храме в честь Архистратига Божьего Михаила села Волосское Днепропетровского районного благочиния после Божественной литургии был проведен благотворительный аукцион, организованный Днепропетровской областной благотворительной организацией «Сияние радуги». Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии.

На аукционе были выставлены картины известных художников, прихожан храма и умелых волонтеров-мастеров – всех тех, кто смог своим талантом внести посильную лепту в дело помощи больным детям. Каждая картина имела свою историю, легенду. Еще в программе праздника гостей ожидала лотерея, где каждый смог получить забавный приз.

Всего было собрано около 15 тысяч гривен. Все собранные средства пойдут на программу «Здоровый ребенок» для покупки перфузора (шприцевой инфузионный насос) – аппарата для отделения недоношенных новорожденных детской городской клинической больницы №6.