В Запорожье священники вышли на экологический субботник

Священники и прихожане запорожских храмов, вместе с правящим архиереем епархии архиепископом Запорожским и Мелитопольским Лукой убрали территорию парка культуры и отдыха «Дубовая роща», сообщает сайт «Православие в Украине».

Редкие в эту пору отдыхающие были немало удивлены, когда на территорию парка высадился трудовой экологический десант. Десятки людей, чья профессиональная принадлежность не вызывала никаких сомнений, убирали прошлогодние листья и мусор.

«Экологический субботник, проведенный сегодня Запорожской епархией, не станет одноразовой акцией, – сказал архиепископ Лука. – Позиция Православной Церкви по актуальным вопросам экологии хорошо известна. Что еще раз было подтверждено на прошедшем Освященном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Всё человечество несет ответственность за состояние природы – творения Божия», — отметил он.

Он подчеркнул, что от чистоты вокруг нас мы придем к чистоте в наших душах.

«Во всяком случае, наши дети, привыкнув к чистоте в транспорте и на улицах города, не смогут жить по-другому. Маленький принц из страниц романа А.С.Экзюпери рассказывал о таком твёрдом правиле: встал утром, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету», — заключил иерарх.