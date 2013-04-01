Олимпийский чемпион передал медаль в дар иконе Богородицы Парамифия
«Эта медаль поедет на Святую Гору Афон»
Олимпийский чемпион Илиас Илиадис передал игумену монастыря Ватопед старцу Ефрему свою олимпийскую медаль как дар чудотворной иконе Богородицы Парамифия, сообщает Agoinoros.ru.
Илиас Илиадис – олимпийский чемпион афинской олимпиады. В 2012 году на лондонской олимпиаде греческий дзюдоист завоевал бронзовую олимпийскую медаль и дал обет принести эту награду в дар Богородице Парамифия.
Сразу после победы в бое за бронзовую награду он заявил: «Я благодарю Бога! Эта медаль поедет на Святую Гору Афон».
Илиас Илиадис за несколько дней до начала Олимпийских игр посетил Ватопедский монастырь. Он попросил молитв и благословения игумена обители Ефрема.
«Поддержка старца очень поможет мне на Олимпиаде», — заявил тогда спортсмен.