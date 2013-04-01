Олимпийский чемпион передал медаль в дар иконе Богородицы Парамифия

Олимпийский чемпион Илиас Илиадис передал игумену монастыря Ватопед старцу Ефрему свою олимпийскую медаль как дар чудотворной иконе Богородицы Парамифия, сообщает Agoinoros.ru.

Илиас Илиадис – олимпийский чемпион афинской олимпиады. В 2012 году на лондонской олимпиаде греческий дзюдоист завоевал бронзовую олимпийскую медаль и дал обет принести эту награду в дар Богородице Парамифия.

Сразу после победы в бое за бронзовую награду он заявил: «Я благодарю Бога! Эта медаль поедет на Святую Гору Афон».

Илиас Илиадис за несколько дней до начала Олимпийских игр посетил Ватопедский монастырь. Он попросил молитв и благословения игумена обители Ефрема.

«Поддержка старца очень поможет мне на Олимпиаде», — заявил тогда спортсмен.

Правмир