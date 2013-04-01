Церковь возьмет под контроль ассортимент православных ярмарок

Русская Православная Церковь планирует регламентировать деятельность православных выставок, так как обеспокоена текущим положением дел в этой сфере заявил РИА Новости в понедельник глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла диакон Александр Волков.

Он подчеркнул, что нередко на таких ярмарках реализуются товары, мало относящиеся как к Церкви, так и к православию.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов обратился к Патриарху Кириллу с просьбой дать оценку многочисленным ярмаркам, которые называются православными.

«Русская церковь высказывает озабоченность тем состоянием дел в сфере православных выставок, которое существует сейчас… Для того чтобы упорядочить эту систему и работу тех выставочных организаций, которые именуют себя православными, была создана комиссия, которая разбиралась в этом вопросе и до сих пор продолжает свою работу», — сказал отец Александр.

Он уточнил, что выводы этой комиссии будут представлены Патриарху, и будет принято решение о том, каким образом Церковь будет разрешать выставки, и введен регламент того, что можно на них представлять.

Он отметил, что сегодня в Москве и в других городах России существует множество выставок, которые называют себя православными, однако нередко на таких выставках действительно предлагаются к продаже «очень странные и мало относящиеся к православию, к вере вообще и к Церкви предметы».

Првмир