В Киеве состоялась встреча с Александром Кочубеем - потомком древнего рода

Викарий Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона принял участие во встрече с Александром Кочубеем - потомком древнего рода Кочубеев. Это мероприятие, из цикла творческих диалогов с представителями известных отечественных династий, проводилось 27 марта православным семейным журналом «Фамилия» в рамках просветительского проекта «Фамильные встречи». Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

Проект осуществляется под непосредственным руководством епископа Обуховского Ионы, председателя Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, и направлен на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе. Проводится в интерактивной форме, к участию приглашаются православные священники, психологи, педагоги, популярные авторы православных и светских изданий, актеры, писатели, журналисты.

С марта 2013 года в рамках проекта начат цикл творческих диалогов с представителями древних отечественных родов, чьи предки оставили заметный след в истории нашей страны. Встречи непосредственно связаны с публикациями в журнале «Фамилия» и призваны показать современникам наглядный пример традиций сохранения семьи и рода в целом.

Первое мероприятие в этом цикле состоялся в галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона». В нем приняли участие профессор богословия, преподаватель Киевской духовной академии, постоянный автор православных изданий В.М.Чернышов, главный редактор журнала «Фамилия» и интернет-сайта «Православная жизнь» Н.Горошкова.

Во время встречи участники поделились своим видением семьи как малой Церкви, обсудили значение семьи в сохранении духовности и церковных традиций. Гость творческого диалога Александр Кочубей, чьи предки эмигрировали в Швейцарию после революции 1917 года, рассказал о том, как выходцы из Украины сохраняли за рубежом верность Церкви - строили храмы, организовывали общины, воспитывали детей в православной вере.