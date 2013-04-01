В Киево-Печерской лавре молитвенно почтили память всех преп. Печерских

В день Собора всех преподобных Киево-Печерских, 31 марта, в Трапезном храме прп. Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры молитвенно почтили память всех преподобных отцов Печерских. Как сообщает официальный сайт УПЦ, Божественную литургию возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний.

За Литургией молился директор Национального историко-культурного Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина и сотрудники заповедника.

За богослужением владыка Антоний совершил священническую хиротонию клирика Киевской епархии диакона Сергея Журуна, а епископ Новоазовский Варсонофий освятил во диакона преподавателя Киевской духовной семинарии Юрия Георгицу.

После Литургии был совершен молебен всех преподобных Печерских, после которого митрополит Антоний поздравил наместника монастыря митрополита Павла, братию и всех гостей, прибывших на торжества с праздником обители.

сайт КДАиС