Вышел в свет второй том Собрания трудов Патриарха Кирилла

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет второй том Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Многоразличность служения Святейшего Патриарха Кирилла определяет структуру издания. Собрание трудов состоит из тематических серий, посвященных тому или иному направлению деятельности Предстоятеля Церкви. Вышедшая ныне книга является первым томом второй серии, имеющей название «Слово пастыря» и посвященной служению Святейшего Патриарха как проповедника. В связи с большим числом собранных проповедей Первосвятителя издателям пришлось пойти на определенные ограничения как хронологического так и тематического характера. Данный том, в который вошли тексты за период с 1991 по 2011 год, содержит Пасхальные и Рождественские послания, проповеди, обращения к читателям СМИ и телезрителям, интервью в эти праздники, а также великопостные проповеди за эти годы.

Следующий том будет включать проповеди Святейшего Патриарха, сказанные в Господские и Богородичные праздники, слова в период от Пасхи до Пятидесятницы, в дни празднования в честь чудотворных икон Божией Матери, в дни празднования памяти святых, в воскресные дни, а также слова при освящении храмов.

Издательство Московской Патриархии/Патриархия.ru