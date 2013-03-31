Митрополиту Владимиру вручена звезда "Патриот Украины"

29 марта Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру была вручена звезда "Патриот Украины" в рамках IV Международного проекта «Украина и украинцы - цвет нации, гордость страны». Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Кроме нагрудного знака лауреаты проекта получают диплом «За проявленный патриотизм и безупречное служение Украине» и Книгу Почета «Украина и украинцы - цвет нации, гордость страны».

*** Международный проект «Украина и украинцы - цвет нации, гордость страны» основан 1 декабря 2007 года для награждения украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие государства, укрепление его международного имиджа и объединения украинской нации.