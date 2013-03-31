РПЦ призвала Абхазию соблюдать каноны в отношениях с церковью Грузии

Решение проблем в отношениях между православным духовенством, прихожанами в Абхазии и Грузинской православной церковью возможно только на основе следования церковным канонам, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на встрече в Сочи 28 марта с президентом Абхазии Александром Анквабом и представителем Грузинской православной церкви митрополитом Серафимом. Об этом сообщают РИА Новости

По данным ОВЦС, участники встречи обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития православия в Абхазии.

"В ходе беседы президент Абхазии Александр Анкваб подчеркнул, что духовные связи абхазского духовенства и православного народа Абхазии с Грузинской православной церковью давно утрачены и не могут быть восстановлены. Со своей стороны митрополит Волоколамский Иларион выразил убеждение в том, что решение проблемы может быть найдено только на основе строгого следования церковным канонам", — говорится в сообщении ОВЦС по итогам переговоров.

Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим отметил важность миротворческой миссии церкви, направленной на укрепление дружбы между народами.

"Участники встречи выразили мнение о целесообразности дальнейших консультаций и встреч по данной тематике в различном формате", — говорится в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 марта также встречался с президентом Абхазии, который в это время находился в Москве с официальным визитом. Патриаршая пресс-служба тогда сообщала, что на встрече "обсуждались вопросы духовных взаимосвязей народов России и Абхазии", не приводя других подробностей. Грузинская православная церковь считает Абхазию своей канонической территорией.



