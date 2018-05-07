Архимандрит Исаакий (Андроник): Первый пост был дан человеку еще в раю

Подходит к концу вторая неделя Четыредесятницы, которую Православная Церковь называет седмицей светотворных постов. В эти дни Церковь молит Господа о благодатном освящении постящихся и кающихся. В субботу второй седмицы на литургии Церковь внушает не ослабевать в начатом подвиге поста, а в воскресение - празднует память святого Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца (XIV в.), защитника православного учения о Божественном свете.

Нынешние выходные богаты на праздники и в Голосеевском монастыре. В субботу, 30 марта в обители особо чтимый праздник – день памяти преподобного Парфения Киевского. В преддверии праздничных дней проект «УНИАН-Религии» встретился с наместником Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря Киева (Голосеевская пустынь) архимандритом Исаакием (Андроником). Отец Исаакий рассказал о том, как современный человек может изменить свою жизнь в дни Великого поста.

Отец Исаакий, на прошлой неделе на «УНИАН-Религии» мы разместили материал о преподобном Алексие Голосеевском, день памяти которого Церковь отметила 24 марта. 30 марта в Вашей обители вновь праздник - день памяти преподобного Парфения Киевского. Почему этого святого особо почитают в Голосеевском монастыре?

Преподобный Парфений Киевский был духовником братии Киево-Печерской лавры и Киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова). Его отличали непрестанная молитва и младенчески чистая душа.

В течение 17 лет преподобный Парфений проводил весенние и летние месяцы с владыкой Филаретом в Голосеевской пустыни. Его келия находилась в самом уединенном месте. Это был небольшой домик, окруженный садом.

«Здесь носится дух Преподобных отцов наших Печерских. И если есть на земле утешение и радость, то это в пустынном безмолвии. Люди отлучают нас от Бога, а пустыня приближает к Нему», - так преподобный Парфений говорил об этих местах.

Своим духовным чадам старец рекомендовал ежедневно читать Святое Евангелие и Псалтирь. Мудрые наставления святого Парфения и ныне служат руководством на пути к спасению.

Подвижник похоронен в Голосеевской пустыни в 1855 году, в церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В 1930-е годы храм был взорван, и гробница святого разрушилась. В настоящее время его святые мощи находятся под спудом храма «Живоносный источник».

МЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В МИРЕ С НАШИМИ БЛИЖНИМИ

Известно, что в разные времена люди постились во время испытаний, для того, чтобы испросить исцеление и прощение грехов. Постились и всенародно - чтобы вымолить прекращение бедствий. Пост совершался перед важным делом, для того, чтобы испросить у Господа благодать. В христианской традиции праздник Пасхи всегда предваряется Великим постом. Зачем нужен пост современному человеку? Что Вы обычно советуете своим прихожанам?

Что такое пост и кто его установил? Ведь это нечеловеческое определение. Когда еще Адам находился в раю, Господь дал ему заповедь: не вкушать от древа Познания. Это и был первый пост, данный человеку.

Пост – это воздержание. Не только в пищи, но и в действиях, помыслах, речи. Особенно наша истинная сущность проявляется в поступках, которые мы совершаем в отношении наших близких, в семье. На работе, в кругу друзей, мы стараемся быть вежливыми, вести себя прилично и уважительно. Но когда мы приходим домой, часто тут и раскрывается вся наша внутренняя сущность. Мы видим, какие мы на самом деле.

Во время Великого поста мы должны воздержаться не только от скоромной пищи, но и от плохого поведения, поступков. Мы всегда должны быть в мире с нашими ближними. Во время поста нужно просить прощения у ближних, которых мы в чем-то обидели, оскорбили. И не только просить на словах, а изнутри, искренне, от души.

Как можно полюбить ближнего как самого себя?

Мы не понимаем, как осуществить это на практике. На практике очень просто. Если мы любим ближнего, мы будем ему желать, чтобы он унаследовал Царствие небесное. Мы будем молиться, чтобы Господь простил его согрешения. Мы будем молиться, чтобы Господь привел его к Себе. Как это осуществится – не наша забота. Как Богу будет угодно, так Он его и приведет.

НУЖНО ТРУДИТЬСЯ, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МНОГОГО, А САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОТ САМОГО СЕБЯ

Период Великого поста – важное время для борьбы с греховными привычками, особенностями характера, страстями. Во время поста люди просят Господа укрепить их силы в этом.

Многие просят у Господа послать смирение, или что-то другое. И Господь дает. Но дает смирение и терпение только через испытания. Например, когда ребенок идет в школу, после урока преподаватель спрашивает его, как он усвоил новую тему. Ребенок отвечает и получает оценку. Такая же картина и в нашей духовной жизни. Господь дал нам заповеди, правила жизни, и каждый день мы должны сдавать экзамен. И как мы его сдадим, зависит от нас.

Конечно, без Божией помощи, мы ничего не можем сделать. Я обычно привожу пример с пищей, которая находится на столе. Для того, чтобы эта пища попала в желудок, нужно трудиться руками и жевать зубами. Но нужно еще и думать, иметь рассудок: мы не будем есть все подряд, чтобы нам от этого стало плохо. Мы включаем рассуждение, выбираем только то, что не повредит нашему здоровью. Если мы не прибегнем к этому, можем умереть с голоду. Я имею в виду, в жизни духовной. Нужно трудиться, отказаться от многого, а самое главное – отказаться от самого себя, от своего эгоизма, от своего Я. И просить Господа, чтобы Он управил нашу жизнь, как Ему угодно.

В семьях, где есть дети, многие родители жалуются на их потребительское отношение к взрослым и неуправляемость. Многие считают, что эти качества формируются у детей в коллективе сверстников.

Нужно посмотреть глубже. По какой причине это произошло? Кто испортил наше общество? А что такое общество? Семья! Родители должны уделять внимание ребенку и воспитывать его с первого дня рождения. Ведь все зависит от семьи: какая семья – такое и воспитание – такое и общество. Нормальное воспитание в семье – с первого дня. Когда ребенку исполнится 15 лет - уже поздновато.

Иногда мне задают вопрос: «Моему ребенку 18 лет, как поступить в той или иной ситуации?» Я отвечаю, что эти вопросы надо было задавать, когда его родили. Тогда можно было еще что-то советовать. А сейчас, когда уже поздновато, нужно крепко молиться, чтобы Господь привел его к покаянию, управил его жизнь. Остается только молиться и терпеть – больше ничего не сделаешь.

МЫ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ ДОМ, ОЧИСТИТЬ ДУШУ ОТ ГРЕХОВ И СТРАСТЕЙ

Великий пост сравнивают с духовной лествицей. Постился и сам Господь. Перед тем, как выйти на проповедь, Христос сорок дней и сорок ночей провел в пустыне. В дни Великого поста человек проходит собственный духовный путь, чтобы разрушить ветхого человека, возвыситься над страстями и греховными привычками, приблизиться к Богу…

И встретить великий праздник Воскресения Христова. Как мы хотим встретить этот праздник? Только тот праздник мы ощутим в полной мере, к которому готовимся и который ждем. Ведь если мы знаем, что к нам идет дорогой гость, мы стараемся, чтобы дом был чист, готовим вкусные блюда. Когда мы встречаем Пасху – Воскресение Христово – мы должны приготовить свою душу, свой внутренний дом, очистить от грехов и страстей, и в обновленном состоянии духа встретить Воскресение Христово.

Большинство наших читателей проводят день на работе. Как им поститься, чтобы это было на пользу душе и телу?

За таким советом лучше обращаться к духовнику или к тому священнику, которого человек знает и имеет к нему доверие. Есть люди работающие, слабые, больные – всем им лучше посоветоваться со священниками. Потому что каждый человек – отдельная личность, отдельный случай. Как поститься по уставу - общеизвестно. Но каждый священник советует индивидуально.

В этом году самые важные и ответственные дни поста – дни Страстной седмицы, выпадают на 29 апреля - 4 мая. Это период майских праздников, обычно люди проводят их на природе, выезжают на шашлыки. Некоторые люди отказываются брать на себя подвиг поста, заранее зная свои слабости. Или держат только первую неделю поста и последнюю – самые строгие. Что можете посоветовать им?

Никто из нас не знает, доживет ли до Пасхи. Многие могут отойти в вечность и до вечера. Мы не должны сразу опускать руки говорить: «Я знаю, что нарушу». Мы должны говорить: «Нет! Господи, помоги, чтобы не нарушить!». И стараться исправляться. Ведь когда мы стираем рубашку, понимаем, что она вновь будет грязной, когда наденем ее. Но, несмотря на то, что мы вновь испачкаемся, мы трудимся и стираем. Мы хотим быть одеты во все чистое. Почему же не стирать свою душу покаянием, чтобы она была постоянно чиста?! Несмотря на то, что мы периодически пачкаем ее грехами.

Если человек пропустил начало поста, что делать? А бывает, мы приходим в гости, где накрыт праздничный стол…

Если человек захочет, он поступит мудро. Каждый должен поступить по совести, так как она ему подскажет. Но надо помнить, что для человека превыше всего. Ведь пост есть пост. Если вспомнить Ветхий завет: пророк Даниил и три святые отрока: Ананий, Азарий и Мисаил, храня заповеди веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались только овощами и водой. Но все они были такими же крепкими, как и другие.

Если мы идем в гости к другу, который нас уважает, он никогда не будет заставлять сделать что-то неправильное. Свои же семейные праздники можно отметить и после Пасхи. А во время поста можно отпраздновать их духовно, молитвенно. Такой праздник будет более приятен душе. Ведь иногда бывает так, что во время Великого поста отпраздновали, а на следующий день становится тяжело на душе. Разве это праздник? Во время Великого поста человек получает духовную радость через покаяние, молитву, пост.

Как следует молиться во время поста?

Как и во все дни - читают Евангелие, Псалтирь. Но Великий пост – это особенные дни для молитвы. И, конечно, хорошо провести их в церкви. На первой неделе Великого поста во всех церквях служился Великий покаянный канон Андрея Критского. Он настроил душу на покаяние и молитву. На последней - Страстной неделе – тоже важно, по возможности, находиться в церкви.

Если есть возможность, хорошо было бы отправиться в паломничество. Наши предки старались время Великого поста провести в монастыре, очищая свою душу молитвой.

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ УЧИТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ОН ЧЕМУ-ТО НАУЧИЛ

В эти дни мы стараемся оказывать людям действенную помощь.

Мы всегда должны помогать ближним. В дни Великого поста - особенно. При этом мы не должны выбирать ближнего. Ведь на практике иногда случается, что мы кому-то помогаем, а ближнего, который рядом, в семье – грызем. Важно быть внимательным к себе, что у нас происходит внутри в душе. Нет ли раздражения, обиды, неприязни к кому-то? Друзей и родственников легче понимать и прощать. А тех ближних, с которыми мы в неприязни, намного труднее.

Надо помнить, что мы все люди, все от Адама. И то, что мы занимаем какое-то положение в обществе – это Божие Благословение. Господь определил каждому свое место. А ведь могло быть и наоборот. То почетное место, которое мы занимаем, Господь мог отдать тому, с кем мы пребываем в неприязни. А мы его не уважаем и не чтим, потому что он или беднее нас, или живет не так как мы хотим, не так говорит, поступает…

Это особенно показательно на примере России времен начала Первой мировой войны. У кого было хотя бы небольшое состояние, тот спасался бегством. То есть те, кто до этой катастрофы имели состояние, положение в обществе – они остались без ничего. Господь попустил случиться войне, и никто не мог ее остановить. Господь попустил испытание - и состоятельные люди остались без ничего. И никакие попытки препятствовать событиям ни к чему не привели. Кто мы такие? Мы дети наших отцов, дедов, прадедов. И вполне может быть, что Господь снова попустит случиться испытаниям. XXI век – ничего нового: какие страсти были две-три тысячи лет назад, такие и сейчас.

Перед смертью у человека возникает внутреннее желание к покаянию. Вспомним раскаявшегося на Кресте разбойника. Он уже не имел возможности ничего сделать на пользу своей душе, но искал покаяние и исправление. И предал Господу дух свой со словами: «Помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!»

Господь видел его сердце, его искреннее желание к исправлению и протянул руку помощи. Разбойник первым вошел в рай.

Из Евангелий мы знаем, когда Иоанн Креститель находился в заточении, царь Ирод часто советовался с ним. Но, когда пришло время выбирать: свою честь или честь праведника - он защитил свою честь. Он лишил головы того человека, который делал для него добрые дела, советов которого он слушался. В жизни случаются моменты, когда в наших поступках проявляется наша суть, то, что находится в глубине души.

Во время Великого поста принято усердно молиться об умерших.

На время Великого поста принято подавать постовые записки. Это особые дни, которые Церковь установила, для того, чтобы те, кто сегодня живы, молились об упокоении умерших сродников, за весь свой род. Церковь не оставляет умерших без молитвы и напоминает нам о том, что и мы отойдем в вечность, и мы будем нуждаться в молитве тех, кто останется после нас. Делай добро – добро и жди.

В дни поста можно читать канон об упокоении, можно читать Псалтирь и на каждой «славе» поминать почивших родных и близких, имена которых мы знаем.

Во время поста случаются искушения. Как быть в эти моменты? Можно ли их избежать?

Почему мы хотим избегать искушений, которые Господь нам попускает? Не надо избегать – это экзамен. Нужно достойно принимать испытания и не смущаться их. Ведь благодаря искушениям мы видим, кто мы такие: лучше ли мы стали духовно, или мы хуже, чем были вчера. Если не будет экзаменов, тогда как Учитель будет знать, что он чему-то научил, а ребенок, что он научился? Так и наша духовная жизнь, проходя испытания, мы видим свои плюсы и минусы. Согрешили - молимся: «Господи, прости!», и понимаем, что здесь наше слабое место, нужно быть внимательнее и не расслабляться. Так что не стоит желать, чтобы Господь Бог не попускал нам сдавать экзамены.

В эти дни православные христиане стараются не проходить мимо нищих, подавать милостыню, помогать больным и голодным…

Это очень хорошие поступки. Но обычно помогают тем, кто стоит с протянутой рукой. Это хорошо, но есть еще другие люди, которым не удобно просить. Нужно обращать и на них свое внимание. Потому что просить не так уж легко. Чтобы понять ближнего, который просит, нужно вспомнить себя. Когда мы просим – это не так уж и легко. Нужно обращать внимание на всех людей, которые нас окружают. У одного хватает смелости попросить на кусок хлеба, а другой может умирать с голоду, но не просить.

Подавая записки на поминовение и молясь о ближних, которые не входят в близкий круг общения, некоторые люди опасаются искушений.

Это неправильно. Господь говорил: «Молитесь друг за друга». Чего бояться? Ведь молясь друг за друга, мы исполняем то, что Господь нам заповедал. Ни больше, ни меньше. Конечно, лукавый может внушать, что нельзя этого делать. Но это не более чем внушение лукавого, чтобы не дать нам молиться друг за друга. Ведь если друг или мы сами упали в яму, мы хотим поскорее выбраться. Но сами не можем этого сделать. И вдруг, кто-то проходит наверху и не обращает внимание. Думает: пусть вытащат другие, и идет дальше. Так же и в нашей духовной жизни. Человек может упасть в яму духовную. Но нужно за него молиться. Кто же поможет, если мы не поможем друг другу? Через это исполняется заповедь любви к ближнему: «Возлюби ближнего как самого себя».

Спаси Господи за интересную беседу, отец Исаакий! В завершении еще один вопрос: что Вы пожелаете нашим читателям?

Самое главное, чтобы человек не забыл, для чего он живет на земле. Вся наша жизнь – подготовка к жизни вечной. Пусть Господь всем нам дарует силы видеть свои немощи и недостатки, и исправлять их. И радостно встретить Светлое Воскресение Христово – Пасху!

Беседовала Анна Горпинченко, УНИАН.

