Пример новомучеников необходим для воспитания молодежи

Популяризация подвига новомучеников жизненно необходима для воспитания молодежи, — считает председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда. Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в Синодальном информационном отделе Московского Патриархата.

«Я посещал многие форумы, посвященные духовно-нравственному воспитанию», — заявил В.Легойда в ходе заседания Гражданского форума Общественной палаты Московской области на секции «Патриотическое воспитание, молодежная политика и спорт». «Красивые слова о нравственном воспитании не работают, сколько бы их не произносили. Тысячу раз скажи халва — слаще во рту не станет», — продолжил он.

По убеждению представителя Московского Патриархата, слов недостаточно, нужен личный пример нравственного поведения в общественной и личной жизни. Таким примером, по мнению В.Легойды, является жизнь новомучеников.

«Новомученики — ярчайший пример веры и верности. Это были живые люди, которые боялись мучений и смерти. Но они оказались готовы умереть за то, во что верили», — подчеркнул он.

В.Р.Легойда также напомнил, что на территории Подмосковья, на Бутовском полигоне, были убиты, но не предали своих убеждений тысячи мучеников за веру.

В завершение выступления председатель СИНФО напомнил распространенную фразу «В здоровом теле — здоровый дух», под которой, как правило, подразумевается, что главное — здоровье телесное, а здоровье душевное за ним последует.

Между тем, В.Р.Легойда подчеркнул, что данный афоризм древнеримского поэта Ювенала не совсем точно переводят с латыни. Более близким оригиналу является: «Надо молить, чтоб дух был здравым в теле здоровом».

Таким образом, по мнению представителя Церкви, забота о душе молодого поколения столь же важна, сколь и работа над физической формой.

