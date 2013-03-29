В Киеве состоится Всеукраинский фестиваль «Пентикостия»

02:38, 29 марта 2013
Православие
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К 1025-летию Крещения Руси

Третий Всеукраинский фестиваль-конкурс «Пентикостия» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в этом году фестиваль будет проходить в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.

Проведение запланировано на 16-17 июня.

Более подробная информация будет объявлена ​​вскоре на сайте Спасо-Преображенского собора.

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