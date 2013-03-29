В Днепропетровске церкви передали помещение под реабцентр

27 марта сессии Днепропетровского городского совета депутаты приняли решение о передаче из коммунальной собственности территориальной общины города в собственность религиозной общины возрождаемого Успенского собора Днепропетровской епархии УПЦ помещения по ул. Братьев Трофимовых, 430. Соответствующее распоряжение подписано городским головой Иваном Куличенко, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии.

На базе указанного здания под патронатом Успенского собора планируется создать реабилитационный центр для лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Здесь реабилитанты смогут получить духовную поддержку, восстановить правовой статус и социальные связи, приобрести профессиональные навыки, повысить образовательный и культурный уровни и т.д.

В помещении по ул. Братьев Трофимовых, 430, планировалось построить социальное общежитие, но власти решили, что городу это не по карману, и здание отдали на баланс Православной Церкви. Планируется, что УПЦ отремонтирует помещение и обустроит там реабилитационный центр.

«Здание по ул. Братьев Трофимовых, 430 находится в очень запущенном состоянии и восстановить его – очень дорогой проект, кроме того, соблюсти санитарные нормы для социального общежития очень сложно. Поэтому совместно мы пришли к решению сохранить направленность, но использовать его с помощью Православной Церкви. Это будет центр под управлением Православной Церкви, но это не будет молитвенный дом, это будет своеобразный приют, т.е. центр реабилитации для людей, которые по каким-то причинам остались без документов и работы», – заявил мэр на сессии.

Мэр также подчеркнул, что здание больницы № 10, ранее возвращенное Церкви, уже используется под подобный приют – в настоящий момент там живут около 20-30 «неблагополучных» горожан, которые остались без определенного места жительства. Там их возвращают к нормальной жизни и помогают восстановить документы. Подобный центр реабилитации УПЦ планирует организовать в переданном здании на ул. Братьев Трофимовых.

Согласно материалам сессии, указанное помещение и соседний сарай путем «оформления договора о пожертвовании» передадут в собственность религиозной общине Свято-Успенского собора Днепропетровской епархии УПЦ «с целью использования для религиозных нужд». С принятием соответствующего решения, процедура передачи здания состоится в рамках соглашения о сотрудничестве Днепропетровского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и Свято-Успенского собора по расширению предоставления социальных услуг обездоленным слоям населения, которые находятся в состоянии зависимости.