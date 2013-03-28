В Киеве установят монумент в честь 1025-летия Крещения Руси

В Киеве основные мероприятия по празднованию 1025-летия крещения Руси запланированы на 27-28 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Мероприятия по случаю крещения Руси в этом году будут проходить на международном уровне. Впервые торжества будут организованы в Беларуси и России. Центром празднования 1025-летия крещения Руси станет столица Украины, на празднования в Киев приедут представители всех поместных церквей.

В рамках подготовки к празднованиям сегодня в КГГА под председательством руководителя горадминистрации Александра Попова состоялось организационное совещание, на котором принято решение активизировать подготовительный процесс, утвердить в ближайшее время план мероприятий по празднованию 1025-летия крещения Руси и провести заседание Киевского городского совета церквей и религиозных организаций.

В рамках подготовки к празднованиям в столице будут отреставрированы памятники Святому Равноапостольному Великому князю Владимиру и Равноапостольной княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, апостолу Андрею Первозванному, сакральные сооружения.

Кроме того, на Набережном шоссе в Киеве будет установлен монумент в честь 1025-летия крещения Руси.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, вчера, 27 марта, заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, которая принимает участие в подготовке, в составе украинской делегации приняла участие в первом заседании Церковно-общественного комитета по подготовке празднованию 1025-летия крещения Киевского Руси, которое проходило в Москве под председательством Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла.

Основные официальные мероприятия пройдут в Москве, Киеве и Минске в период с 27 по 30 июля.

По замыслу организаторов, центральное место в плане мероприятий должен занять масштабный крестный ход по крупным городам России, Украины и Беларуси.