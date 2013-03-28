РПЦ готовит программу мероприятий по истории России до 2017 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил Патриаршему совету по культуре разработать программу мероприятий по истории России на ближайшие пять лет — до 2017 года. Об этом Предстоятель Русской Церкви заявил на заседании Патриаршего совета по культуре 27 марта.

По словам Патриарха Кирилла, каждый год будет посвящен тому или иному знаменательному событию в истории России. Так, темой 2013 года станет 400-летие Дома Романовых, 2014 — столетие начала Первой мировой войны, 2014 — «История России. От Рюрика до Николая II», а также развитие России в начале XX века, связанное с именем Столыпина, 2016 — события, связанные с революцией.

«1917-й год — это, с одной стороны, огромная трагедия, распад государства, начало новой, такой непростой истории. Но ведь, с другой стороны, говоря об этой трагедии, мы должны как-то устремляться в будущее. Не просто оплакивать и не просто голову пеплом посыпать, а из исторического опыта делать необходимые заключения для нашей современной жизни. Поэтому, если в 2017-м году мы просто будем говорить об ужасах и трагедиях революции, — этого недостаточно. Должен быть какой-то позитив, и я предложил бы (опять-таки не говорю о точной формулировке) такую тему: «История России. Страна, устремленная в будущее». Можно по-разному формулировать, но общая идея заключается в том, что мы говорим о трагедии, но говорим, взирая в наше будущее», — сказал Патриарх.

Глава Патриаршего совета по культуре отметил, что в формулировки тем будут вноситься коррективы.