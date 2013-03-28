Вышла книга прот. Андрея Ткачева «Страна чудес» и другие рассказы»

Вышла книга протоиерея Андрея Ткачева «Страна чудес» и другие рассказы». Об этом автор сообщает на сайте Православие.RU.

По словам автора, «Страна чудес» – это название одного из рассказов, написанных давно и опубликованных на разных сайтах. Сборник же этих рассказов представляет из себя совершенно новый культурный продукт.

«Священник, пишущий книги – у нас это большая редкость, и это жалко, потому что в такой культуре, например, как английская, священник-писатель – это совершенно органическое явление. У нас, например, Павел Бородин был химиком и по совместительству великим композитором. Допустим, Алексей Хомяков был офицером гвардии в отставке и вместе с тем – великим богословом.Многие вещи совмещаются и в нашей культуре тоже. Но вот священство и писательство совмещаются туго», — говорит священник.

Вот один абзац из этой книги – из рассказа «Маленький городок на границе»:

«Разговоры бывали разные. Могли спорить на исторические темы, могли обсуждать толкования на священные тексты, разбирали богослужение, размышляли о смерти. Примерно через полчаса, когда чай уже остыл или был выпит, торт съеден, а от конфет оставались обертки, отец Станислав начинал суетиться. Он счищал остатки с обоих блюдец в одно, собирал фантики, сдувал со стола крошки, он пододвигал посуду к краю стола, чтобы официантке было легче убирать. Он делал это, не переставая слушать собеседника, и вовремя отпускал реплики по поводу Вселенских Соборов, влияния балканизма на богословие, важность Великого Поста и прочее. Бывало, что увлеченный беседой гость говорил собирающему блюдца священнику: «Да бросьте, отче – она сама уберет!», и это был самый главный момент в экзамене.

Расплатившись и выйдя на улицу, они медленно шли к вокзалу, и отец Станислав говорил: «Рано вам креститься. Вы людей не цените и не замечаете. Если покреститесь – будете фарисеем, а это плохо – они Бога убили».

Протоиерей Андрей Ткачев — настоятель храма Преподобного Агапита Печерского в Киеве, известный миссионер и проповедник.