В Москве состоялось заседание комитета по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси
27 марта 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.
Комитет был образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2013 года (журнал № 11).
В заседании приняли участие:
от Российской Федерации
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;
епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, — секретарь Оргкомитета;
Сурков В.Ю., заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
Горбенко А.Н., заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы;
Добродеев О.Б., генеральный директор ВГТРК;
от Украины:
митрополит Бориспольский Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Успенской Киево-Печерской лавры;
Грищенко К.И., вице-премьер-министр Украины;
Вилкул Ю.Г., вице-премьер-министр Украины, председатель Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», городской голова г. Кривой Рог Днепропетровской области;
Герега Г.Ф., заместитель городского головы г. Киева — секретарь Киевского городского совета;
Кривошея О.В., председатель правления международной общественной организации «День Крещения Руси».
от Республики Беларусь
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси;
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
архиепископ Новогрудский и Лидский, управляющий делами Белорусского экзархата;
протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского храма в Минске;
Гуляко Л.П., уполномоченный по делам религий и национальностей.
В заседании участвовали также представители академических кругов и общественности России, Украины и Белоруссии.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.
В ходе дискуссии обсуждались вопросы участия органов государственной власти трех стран в подготовке к юбилейным торжествам, разработка плана основных мероприятий с участием Святейшего Патриарха и глав государств, порядок рассмотрения поступающих в Оргкомитет общественных инициатив.
В завершении заседания Святейший Патриарх Кирилл «за вклад в дело укрепления традиционных духовных и культурных ценностей народов России, Украины, Беларуси» и в связи с 50-летием со дня рождения, вручил председателю правления международной общественной организации «День Крещения Руси» О.В. Кривошеи орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси