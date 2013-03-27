В Москве состоялось заседание комитета по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси

27 марта 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

Комитет был образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2013 года (журнал № 11).

В заседании приняли участие:

от Российской Федерации

митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;

протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, — секретарь Оргкомитета;

Сурков В.Ю., заместитель председателя Правительства Российской Федерации;

Горбенко А.Н., заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы;

Добродеев О.Б., генеральный директор ВГТРК;

от Украины:

митрополит Бориспольский Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;

митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Успенской Киево-Печерской лавры;

Грищенко К.И., вице-премьер-министр Украины;

Вилкул Ю.Г., вице-премьер-министр Украины, председатель Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», городской голова г. Кривой Рог Днепропетровской области;

Герега Г.Ф., заместитель городского головы г. Киева — секретарь Киевского городского совета;

Кривошея О.В., председатель правления международной общественной организации «День Крещения Руси».

от Республики Беларусь

митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси;

архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;

архиепископ Новогрудский и Лидский, управляющий делами Белорусского экзархата;

протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского храма в Минске;

Гуляко Л.П., уполномоченный по делам религий и национальностей.

В заседании участвовали также представители академических кругов и общественности России, Украины и Белоруссии.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы участия органов государственной власти трех стран в подготовке к юбилейным торжествам, разработка плана основных мероприятий с участием Святейшего Патриарха и глав государств, порядок рассмотрения поступающих в Оргкомитет общественных инициатив.

В завершении заседания Святейший Патриарх Кирилл «за вклад в дело укрепления традиционных духовных и культурных ценностей народов России, Украины, Беларуси» и в связи с 50-летием со дня рождения, вручил председателю правления международной общественной организации «День Крещения Руси» О.В. Кривошеи орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси