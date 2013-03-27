Слово Патриарха Кирилла на первом заседании комитета по подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси

27 марта 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие представители государственной власти трех братских народов, представители общественных и научных кругов, которые сегодня принимают участие в заседании Церковно-общественного организационного комитета по проведению празднования 1025-летия Крещения Руси!

Позвольте мне сказать несколько слов о том, как мне видится значение празднуемого события и, может быть, главные итоги празднования. Ведь каждое празднование должно, помимо чисто эмоциональной стороны, иметь какие-то конкретные цели. Так вот, 1025-летие Крещения Руси — это дата, которая имеет большое значение для народов и Белоруссии, и России, и Украины, и для всех стран исторической Руси. Она должна помочь людям ощутить дыхание истории, почувствовать духовное родство, обрести свой свободный, самобытный путь в будущее.

Именно благодаря Крещению Руси и была сформирована наша уникальная цивилизация. Верность ее духовным основам — залог того, что мы останемся по-настоящему сами собой, а значит, будем по-настоящему счастливы. Ведь не могут быть счастливы народы, изменившие себе, несвободные, духовно зависимые. Послание, которое несет в себе празднуемая дата, должно быть сформулировано на понятном языке, переведено в категории мысли, доступные современным людям, особенно молодежи. Это послание должно быть ярким, простым, запоминающимся. И, конечно, всё это невозможно сделать без использования средств массовой информации, потому что все мы живем в открытом информационном пространстве, в открытом информационном обществе, и оказать влияние на умы и сердца людей в масштабах целых народов без участия СМИ невозможно.

Если взять весь период времени в 1025 лет, то о каждом из этапов этого исторического пути можно многое сказать. Но все-таки нам нужно выбрать некий приоритет. Можно, конечно, говорить и обо всем пути, но такое послание не будет иметь яркого фокуса. Поэтому мне кажется, что мы должны сконцентрироваться, в первую очередь, на 25 годах возрождения нашей Церкви и веры. Эти 25 лет, которые начались с 1000-летия Крещения Руси, были ознаменованы радикальными переменами в жизни наших народов и в жизни Церкви, и вообще принципиальными изменениями в отношении к значению христианских ценностей для наших народов. Действительно, за нашими плечами — четверть века возрождения церковной жизни.

Большинство из тех, кто здесь присутствует, были участниками тех событий или, по крайней мере, помнят, что произошло 25 лет назад, но уже для многих в нашем обществе 80-е и 90-е годы прошлого века — это история, известная только из книг, лекций, рассказов, фильмов и телепередач. Полагаю, что нам нужно зафиксировать годы церковного возрождения в исторической памяти людей. Хочу сказать, что эти 25 лет, с точки зрения возрождения церковной жизни, — феномен, которому нет равных в мировой истории. Никогда и нигде, ни в одной точке земного шара, за такой короткий промежуток времени не было построено столько храмов, создано столько христианских общин. Никогда не было такого мощного прорыва в церковной и шире, в религиозной жизни, как это произошло на пространствах исторической Руси.

Нам нужно помочь людям понять, почему все это стало возможным, какая сила подвигла наши народы к столь грандиозным свершениям. Это уникальный, ярчайший феномен в истории человечества. Нам есть чем гордиться, и нам нужно ясно сказать, почему это стало возможным, что явилось движущей силой. Ответ на этот вопрос поможет нам многое прояснить для самих себя, определить горизонты нашего духовного, культурного, а вместе с ними — экономического, политического и социального развития наших народов.

Иногда говорят: нужно развить какую-то часть экономического пространства, чтобы она стала локомотивом развития всей экономики. Так, в России говорят: нужно развивать ВПК, и он станет локомотивом развития науки, и т. д. А что у нас может стать локомотивом развития в масштабах народной жизни? То, что уже явило блестящий образец такого развития, — это развитие духовной, религиозной жизни людей. Ведь речь идет не только о новых храмах и монастырях, о новой плеяде духовенства и епископата. Речь идет о результатах того взаимодействия, которое Церковь осуществляет с обществом, с миром; речь идет о реальном воцерковлении миллионов людей, изменении их психологии, жизненных ориентиров, личной, а значит, и общественной этики. И ведь все это происходит в то время, когда мы говорим о мировом кризисе — экономическом, финансовом... Самые вдумчивые аналитики утверждают, что причиной этого кризиса является кризис человеческой личности. Не могло бы произойти все то, что сегодня происходит в сфере мировых финансов и экономики, если бы не глубочайший кризис человеческой личности. Что же означает наше религиозное возрождение на просторах исторической Руси перед лицом этого кризиса? Не является ли это той областью, где наши народы могут многое сделать и могут помочь современному человечеству многое понять?

Конечно, мы взираем на себя не с точки зрения триумфализма. Мы просто фиксируем все, что было сделано, свидетельствуем о том пути, который был пройден. Думаю, в связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси мы должны сделать видимым, понятным этот путь и его значение для наших людей и для всего мира. Именно поэтому нам нужно сегодня подумать не только о программе празднования, о событиях, которые следовало бы отметить теми или иными действиями, но и о том, что мы можем сделать, чтобы это празднование действительно зафиксировалось в исторической памяти наших людей и стало побудительной причиной к дальнейшему всестороннему духовному и культурному развитию наших народов.

Я сердечно хотел бы поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на мое приглашение и прибыли сегодня в Свято-Данилов монастырь на это важное заседание. Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси