В Москве состоялось заседание Патриаршего совета по культуре

27 марта 2013 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Патриаршего совета по культуре.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

Затем Святейший Патриарх вручил высокие церковные награды:

во внимание к трудам в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня рождения президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Патриаршего совета по культуре В.А. Третьяк был награжден орденом святого благоверного князя Димитрия Донского II степени;

во внимание к вкладу в деле сохранения национальных святынь, памятников истории и русской культуры и в связи с 85-летием со дня рождения прозаик, литературовед, общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ Д.А. Жуков был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени;

во внимание к многолетним трудам в деле сохранения и развития традиций русского национального хорового искусства и в связи с 40-летием со дня создания Московского государственного академического камерного хора художественный руководитель и главный дирижер МГАКХ, профессор Музыкально-педагогического института им. Гнесиных В.Н. Минин был награжден орденом «Славы и чести» III степени;

во внимание к выдающемуся вкладу в музыкальную жизнь страны и в связи с 60-летием со дня рождения художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Ю.А. Башмет удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

во внимание к многолетним трудам в деле сохранения и развития отечественной музыкальной культуры и в связи с 75-летием со дня рождения член Союза композиторов и Союза кинематографистов РФ, президент Российской ассоциации электроакустической музыки Э.Н. Артемьев был награжден орденом святителя Макария, митрополита Московского, III степени.

Архимандрит Тихон (Шевкунов) представил проекты Патриаршего совета по культуре: «400-летие династии Романовых» и «История России: духовная связь времен и поколений». По итогам обсуждения была создана рабочая группа Патриаршего совета по культуре для реализации данных проектов.

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Состав Патриаршего совета по культуре

1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — председатель

2. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — заместитель председателя

3. митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

4. архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк

5. архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан

6. епископ Бобруйский и Быховский Серафим

7. протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества

8. архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря г. Москвы — ответственный секретарь

9. протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, папы Римского, г. Москвы

10. протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах г. Москвы

11. Ансимов Георгий Павлович, режиссер Государственного Большого театра

12. Безруков Сергей Витальевич, народный артист России

13. Бурляев Николай Петрович, народный артист России

14. Вяземский Юрий Павлович, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД

15. Гагарина Елена Юрьевна, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль»

16. Илькаев Радий Иванович, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики

17. Казенин Владислав Игоревич, председатель Союза композиторов

18. Кинчев Константин Евгеньевич, музыкант, поэт

19. Кублановский Юрий Михайлович, поэт, член Союза писателей России

20. Легойда Владимир Романович, председатель Синодального информационного отдела

21. Лиепа Андрис Марисович, народный артист России

22. Лупан Виктор Николаевич, глава редакционного совета газеты «Русская мысль»

23. Мазуров Алексей Борисович, ректор Коломенского государственного педагогического института, доктор исторических наук

24. Нарочницкая Наталия Алексеевна, руководитель Европейского института демократии и сотрудничества (Париж), председатель Фонда исторической перспективы

25. Немов Алексей Юрьевич, четырехкратный олимпийский чемпион

26. Нестеренко Василий Игоревич, народный художник России, действительный член Российской академии художеств

27. Пахмутова Александра Николаевна, композитор-песенник (по согласованию)

28. Петренко Алексей Васильевич, народный артист РСФСР

29. Поветкин Александр Владимирович, олимпийский чемпион (по согласованию)

30. Пузаков Алексей Александрович, заслуженный артист России, регент Московского синодального хора

31. Распутин Валентин Григорьевич, писатель, сопредседатель Союза писателей России

32. Рахманина Любовь Тимофеевна, руководитель Национальной школы балета города Хельсинки

33. Рыбников Алексей Львович, композитор, народный артист России

34. Сарабьянов Владимир Дмитриевич, реставратор высшей квалификации, кандидат искусствознания

35. Соколов Александр Сергеевич, профессор, ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

36. Спиваков Владимир Теодорович, народный артист СССР, руководитель Национального филармонического оркестра России

37. Толочко Петр Петрович, председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры, профессор, академик НАНУ, директор Института археологии НАН Украины

38. Третьяк Владислав Александрович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Федерации хоккея России

39. Тухманов Давид Федорович, композитор, народный артист России

40. Федосеев Владимир Иванович, народный артист СССР, главный дирижер и художественный руководитель Большого Симфонического оркестра имени П.И.Чайковского

41. Хоркина Светлана Васильевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, двухкратная олимпийская чемпионка

42. Хотиненко Владимир Иванович, кинорежиссер, народный артист России

43. Шумаков Сергей Леонидович, главный редактор телевизионного канала «Культура»

Почетные члены Патриаршего совета по культуре

1. Боков Андрей Владимирович, президент Союза архитекторов России

2. Ганичев Валерий Николаевич, председатель правления Союза писателей России

3. Глазунов Илья Сергеевич, народный художник СССР, академик Российской академии художеств, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества

4. Ковальчук Андрей Николаевич, председатель Союза художников России, народный художник России, член президиума Российской академии художеств

5. Кудрявцев Александр Петрович, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор РФ

6. Михалков Никита Сергеевич, народный артист России, председатель Союза кинематографистов России

7. Церетели Зураб Константинович, народный художник СССР, президент Российской академии художеств

8. Шилов Александр Максович, народный художник СССР

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси