С территории Киево-Печерской лавры вывезено 1,3 тыс. тонн снега.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”, в настоящее время работники компании проводят работы по расчистке территории Ближних пещер святой Успенской Киево-Печерской лавры.

Чтобы предотвратить паводок, который может нанести вред Ближним пещерам, спецтехника «Киевэнерго» вывезла с территории Лавры 1,2 тыс. тонн снега, начиная с 26 марта, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, ликвидировать последствия стихии помогают Киево-Печерской лавре и работники «Киевводоканала», сообщили УНИАН в пресс-службе этой компании.

В частности, предприятие организовало уборку и вывоз снега с территории Лавры. Чтобы не препятствовать движению транспорта, тяжелая спецтехника «Киевводоканала» - два экскаватора и два самосвала - работала в ночное время, с часу ночи до пяти утра. В целом было вывезено 100 тонн снега, проинформировали в пресс-службе предприятия.

Сегодня «Киевводоканал» продолжит работы по расчистке территории Лавры, говорится в сообщении.