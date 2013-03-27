Обретены нетленные мощи священномученика Никодима, епископа Белгородского, сообщает сайт Белгородской и Старооскольской епархии.

В неделю первую Великого поста в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белгорода после совершения чина Торжества Православия митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн зачитал резолюцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«На юбилейном Архиерейском соборе 2000 года епископ Белгородский Никодим (Кононов) был причислен к лику Святых новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. 2 ноября 2012 года на месте захоронения святителя Никодима были обретены его нетленные останки. После проведения идентификации останков Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил: «Найденные останки признать мощами священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского, внести в месяцеслов Русской Православной Церкви дату обретения мощей священномученика Никодима», — сказано в документе.

Во время торжественного пения величания священномученику Никодиму, его честные мощи были вынесены священнослужителями из алтаря и поставлены на кафедре, где митрополитом Иоанном коленопреклонно перед ними были прочитаны молитвы.

Рака с мощами священномученика Никодима, епископа Белгородского будет находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белгорода.