Празднуя 1025-летие крещения Руси, нужно помочь людям почувствовать духовное родство

Празднование 1025-летия Крещения Руси "должно помочь людям почувствовать духовное родство, обрести свободный самобытной путь в будущее", такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня он возглавил первое заседание церковно- общественного Комитета по празднованию христианского юбилея, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению патриарха Кирилла, идеология празднования юбилейной даты должна быть сосредоточена на осмыслении 25-летия духовного возрождения народов исторической Руси, которое началось в 1988 году с празднования 1000-летия Крещения Руси. Празднование 1025-летия Крещения Руси, считает патриарх, "должно помочь людям почувствовать духовное родство, обрести свободный самобытной путь в будущее". Верность духовным основам нашей христианской цивилизации, убежден патриарх, - "залог того, что мы останемся самими собой, а значит будем счастливы, ведь не могут быть счастливы народы, изменившие себе, не свободные, духовно зависимые".

В заседании, которое прошло в Даниловом монастыре, приняли участие вице-премьер России Владислав Сурков, вице-премьер правительства Украины Константин Горищенко, уполномоченный по делам религии и национальности в правительстве Белоруссии Леонид Гулядко. Высшие церковные власти представляли митрополит Минский Филарет и управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний. В заседании также приняли участие общественные и государственные деятели трех стран.

Кульминацией празднования юбилейного для русского христианства года по традиции станут торжества в Киеве с 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси.